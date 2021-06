(Québec) Le télétravail systématique tire à sa fin. Le gouvernement Legault a annoncé, mercredi, que le retour au travail dans les bureaux se fera de façon progressive et graduelle à compter du 7 septembre prochain.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Avec le passage de l’ensemble des régions du Québec en zone verte, le ministre du Travail, Jean Boulet, a noté que le télétravail n’est plus obligatoire. Cependant, bien que le retour dans les bureaux et la possibilité de maintenir des employés en télétravail partiel relève des employeurs, le ministre a averti que certaines conditions devront être respectées.

Ainsi, il sera requis d’exclure des lieux de travail toute personne présentant des symptômes, d’aménager les lieux pour respecter la distanciation de deux mètres, assurer l’hygiène des mains, respecter l’étiquette respiratoire et assurer la salubrité des lieux.

Jean Boulet a reconnu que la question de la distanciation physique pose le plus grand défi aux employeurs. Il a précisé qu’à défaut de pouvoir assurer une distance de deux mètres entre les employés, il faudra s’assurer soit d’installer des barrières physiques ou d’imposer le port du masque.

Sa collègue Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et responsable de la fonction publique, a, pour sa part, annoncé que le retour au travail des 60 000 employés de l’État sera graduel et progressif à compter du 7 septembre également.

Le plan de l’administration publique prévoit le retour en milieu de travail de la moitié des fonctionnaires d’ici le 17 octobre et la totalité d’entre eux à la mi-novembre.

Toutefois, Québec est à mettre en place un protocole pour un retour au travail hybride, avec un maximum de trois jours par semaine en télétravail et un minimum de présence sur les lieux de travail de 2 jours par semaine.

Mme LeBel a reconnu que la pandémie a permis de constater que le télétravail présente des avantages importants, notamment en matière de conciliation travail-famille et, pour l’employeur, un usage plus rationnel et, donc, plus économique, de l’espace à bureau.