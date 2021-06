Le projet de terminal portuaire Laurentia, à Québec, ne peut aller de l’avant dans sa forme actuelle, a tranché le gouvernement Trudeau, qui évoque une décision « difficile à prendre » pour « protéger l’environnement et les générations futures ».

Julien Arsenault La Presse

Annoncée en fin d’après-midi, mardi, la décision a été accueillie avec déception par le gouvernement Legault, qui s’était rangé derrière les ambitions du port de Québec.

« Nous apprenons avec déception la décision du gouvernement fédéral d’abandonner le projet Laurentia, a souligné la ministre de la Sécurité publique et responsable de la Capitale-Nationale Geneviève Guilbault, dans un message publié sur le réseau social Twitter. Il est important de soutenir des projets économiques porteurs pour notre Capitale nationale. »

Le projet d’agrandissement du port de Québec avait déjà échoué, plus tôt ce mois-ci, le test de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. Dans son rapport, l’Agence avait estimé que les mesures d’atténuation proposées étaient insuffisantes.

Selon l’Agence, le projet de quai en eau profonde dans le secteur de Beauport est « susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur le poisson et l’habitat du poisson, la qualité de l’air et la santé humaine, les conditions socioéconomiques, et l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones ».

Le modèle d’affaires du projet Laurentia s’appuyait sur sa capacité à accueillir d’immenses navires, dont la capacité dépasse 15 000 conteneurs, qui ne peuvent actuellement se rendre jusqu’à Montréal en raison de leur tirant d’eau trop élevé.

Québec visait une capacité maximale de 700 000 EVP (équivalents à vingt pieds) pour son terminal. Essentiellement, le projet estimé à 775 millions propose d’ajouter une ligne de quai en eau profonde de 610 m.

En dépit de la décision d’Ottawa, l’Administration portuaire de Québec pourrait soumettre de « nouvelles propositions de projet », ce qui ne ferme pas la porte à un développement potentiel.