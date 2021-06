Isabelle Massé La Presse

Le bureau montréalais de l’agence Rethink a remporté, mardi, un Lion de bronze à Cannes dans la catégorie Média : Imprimé/Affichage grâce à une campagne pour la Fondation Émergence. Baptisée Haine mur à mur, la campagne, conçue en 2019, avait pour but de sensibiliser les gens à la cyberhomophobie et à la cybertransphobie grâce à des messages haineux en ligne transposés en affichage sauvage. Ce Lion est le deuxième remporté à Cannes pour Rethink Montréal en deux festivals, et ce, avec le même annonceur. Rappelons que le Festival international de la créativité de Cannes n’a pas eu lieu en 2020, à cause de la pandémie de COVID-19. « Deux années de projets créatifs ont été soumises à Cannes cette année, confirme Pascal Routhier, chef de la stratégie à Montréal de Rethink. La compétition est donc vraiment féroce. »