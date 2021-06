Attendue par le secteur maritime québécois, qui souhaite participer à l’effort de relance économique, la nouvelle stratégie du gouvernement Legault sera dotée d’une enveloppe de 927 millions, a appris La Presse.

Julien Arsenault La Presse

Baptisée « Avantage Saint-Laurent », la vision maritime se déclinera autour de trois grands axes. Environ 394 millions seront consacrés aux communautés maritimes pour le déploiement de projets, 300 millions serviront à la modernisation d’infrastructures portuaires et 232,6 millions, au respect des écosystèmes.

Après des consultations qui se sont échelonnées sur un peu moins de deux ans, la stratégie sera présentée jeudi au port de Trois-Rivières par la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, et le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Selon nos informations, l’initiative sera financée à hauteur d’un peu plus de 750 millions par le gouvernement québécois, alors que le reste des sommes proviendront de partenaires des secteurs public et privé qui n’ont pas été confirmés.

Une somme de 145 millions sera mise de côté pour appuyer des projets qui pourront contribuer rapidement à la relance économique, dont le potentiel est vigoureux et qui auront d’importantes retombées positives sur l’emploi.

À l’instar d’autres secteurs, l’industrie maritime n’échappe pas au phénomène de la rareté de la main-d’œuvre, notamment au sein du personnel navigant. L’industrie espère que le plan du gouvernement Legault permettra de s’attaquer à cet enjeu.

Cette stratégie maritime est présentée près de trois semaines après les premières Assises québécoises du secteur maritime, où les thèmes comme les infrastructures, les exportations, la protection de l’environnement, la main-d’œuvre et la formation avaient été au cœur des discussions parmi les quelque 300 intervenants qui avaient participé à cet évènement virtuel.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports

Sans aller jusqu’à présenter la vision maritime de son gouvernement, Mme Rouleau avait expliqué, dans le cadre de sa participation, que le Conseil des ministres avait donné son feu vert à la stratégie et que le dévoilement était imminent. Elle avait notamment laissé entendre que les programmes actuellement en vigueur et les nouvelles mesures permettraient au Québec de se hisser « parmi les nations les plus avancées » en matière d’innovation maritime.

La dernière stratégie maritime remonte à 2015, et elle avait été adoptée par le gouvernement libéral de Philippe Couillard.