Affaires

Entrevue

Le Laurent Duvernay-Tardif de la finance

Olivier Babin a 25 ans et gagne 200 000 $ US par an avant les commissions comme financier de haut vol. Cégep à Brébeuf, bac à McGill, il a travaillé chez Goldman Sachs à New York, puis, maintenant, chez SoftBank Vision Fund à San Francisco.