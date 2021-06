Entreprises

Suspension de la cotation du titre d’AMC

Le phénomène des actions-feu de paille reprend à Wall Street

(New York) On le croyait terminé après l’embellie de janvier à Wall Street, mais le phénomène des actions-feu de paille (« meme stocks »), coqueluches des boursicoteurs individuels, a repris de plus belle mercredi à la Bourse de New York, provoquant la suspension de la cotation du titre AMC pour accès de volatilité.