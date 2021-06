Entre le 23 et le 29 mai, 385 000 personnes ont déposé une demande d’allocations chômage aux États-Unis, soit 20 000 de moins que la semaine précédente, le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie.

Les inscriptions au chômage au plus bas depuis le début de la pandémie

(Washington) Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont passées sous la barre des 400 000 fin mai aux États-Unis, pour la première fois depuis la mise à l’arrêt brutale de l’économie américaine en mars 2020, a annoncé jeudi le département du Travail.

Agence France-Presse

Entre le 23 et le 29 mai, 385 000 personnes ont déposé une demande d’allocations chômage, soit 20 000 de moins que la semaine précédente, le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie. Et c’est mieux qu’attendu par les analystes qui tablaient sur 395 000 nouvelles inscriptions.