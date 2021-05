Une entente vient d’être signée entre l’Alliance syndicale et les associations patronales ont confirmé les syndicats à La Presse. La possibilité d’une grève, qui planait depuis le 21 mai, est donc évitée. Quelque 200 000 travailleurs de l’industrie de la construction auront un nouveau contrat de travail.

Isabelle Dubé

La Presse

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) a expliqué dans un communiqué que l’enjeu des applications mobiles de pointage sera inclus à la convention collective d’ici quelques mois. Or c’est un comité qui se penchera sur la question et proposera les dispositions appropriées.

L’APCHQ affirme accepter l’entente survenue à la table des clauses communes à l’ensemble de l’industrie, qui établit une base solide pour la pérennité future du fonds de pension et du régime d’assurances collectives des travailleurs, indique le communiqué.

« Dans le contexte économique et social actuel, il était de notre devoir d’agir et de trouver une voie de passage afin d’éviter un conflit inutile, qui aurait mené le Québec vers une situation intolérable, avec de graves conséquences pour les milliers de ménages québécois qui sont en attente d’une habitation. Pour en arriver à une solution, nous avons également choisi d’écarter des discussions la plupart des enjeux normatifs de la table du secteur résidentiel, et ce, afin d’en arriver à une entente négociée dans les plus brefs délais », a souligné François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l’APCHQ.