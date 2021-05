Les associations patronales de la construction se sont réunies, lundi avant-midi, pour décider de ce qu’elles feront, à quelques heures du déclenchement possible d’une grève générale dans l’industrie. Le ministre du Travail, Jean Boulet, demeure « positif et confiant » que les deux partis trouveront une entente.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« J’ai nommé sept conciliateurs qui sont extrêmement chevronnés et qui accompagnent les partis de façon intensive. Il y a encore des pourparlers qui se tiennent aujourd’hui, donc je demeure confiant », a soutenu Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, dans une conférence de presse lundi matin.

Dimanche soir, l’Alliance syndicale, qui regroupe les cinq syndicats de l’industrie de la construction, a fait une proposition aux quatre associations patronales dans le but d’éviter la grève. En se basant sur le rapport d’un organisme spécialisé en sécurité informatique, les syndicats proposent de reporter le débat sur le pointage électronique et la géolocalisation.

« Les partis ont une occasion de démontrer aux Québécois et aux Québécoises leurs capacités de s’entendre et d’éviter une impasse qui pourrait avoir des conséquences négatives pour nous tous et toutes », a affirmé le ministre.

Vie privée

Le principal point en litige porte sur le recours aux applications mobiles téléchargées sur le téléphone personnel du travailleur pour enregistrer les heures d’arrivée et de départ du chantier, à l’aide de la géolocalisation.

Dans le but de moderniser l’industrie, les employeurs souhaitent l’introduction d’applications mobiles dans les cellulaires des ouvriers pour enregistrer les heures de travail et les géolocaliser. Les associations patronales y voient une simple façon de moderniser l’industrie et de diminuer la paperasse, avec les traditionnelles « feuilles de temps ».

L’Alliance syndicale y voit plutôt une menace pour la vie privée des travailleurs, à cause de la géolocalisation et du fait qu’il s’agit de l’appareil personnel du travailleur.

Pour savoir si les craintes des syndicats face à la géolocalisation et les risques pour la vie privée des travailleurs sont fondées, l’Alliance syndicale a engagé un organisme à but non lucratif, Crypto. Québec, spécialisé en analyse des enjeux reliés aux technologies de surveillance, à la protection de la vie privée et à la cybersécurité. Le rapport que La Presse a obtenu est sans équivoque : la méthode devrait être bannie.

« C’est un outil pour permettre de vérifier et de s’assurer des heures d’entrer et de sorties des travailleurs des chantiers de construction. Il y a des enjeux soulevés par les syndicats et il y a des enjeux soulevés par les associations d’employeurs. Je ne peux qu’exprimer ma confiance dans le potentiel des partis de trouver une solution qui convient à tout le monde », a indiqué le ministre Boulet.

Les conventions 2017-2021 stipulent que l’enregistrement des heures de travail doit se faire par un appareil installé aux frais de l’employeur et le plus proche possible de l’entrée du chantier.

Dans le cadre de la présente négociation, les parties cherchent donc à rédiger des clauses pour encadrer le recours à cette technologie dans le respect de la vie privée. Elles doivent aussi prévoir le fait qu’il y a différents fournisseurs de telles applications.

Rappelons que depuis le vendredi 21 mai, les syndicats ont un mandat pour déclencher une grève à 12 heures d’avis. L’Alliance pourrait décider de déclencher une grève générale et illimitée dès mardi ou poursuivre les discussions.

Avec Isabelle Dubé, La Presse et La Presse Canadienne