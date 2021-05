La Ville de Montréal avait omis d’inviter le Groupe baseball Montréal de Stephen Bronfman à participer à sa concertation citoyenne ce printemps portant sur le développement du secteur Bridge-Bonaventure, là où M. Bronfman veut bâtir un stade pour le retour du baseball majeur à Montréal.

André Dubuc

La Presse

La Ville s’est reprise à temps pour les deux derniers ateliers sur les cinq prévus ce printemps.

« On a participé le 13 mai dernier à l’atelier qui a été organisé par les consultants de la Ville de Montréal dans le cadre de la consultation privée, dit au téléphone Daniel Granger, porte-parole du Groupe baseball Montréal. On va y être aussi cette semaine. »

Les précédents ateliers, on n’a pas pu y aller. Il y a eu une petite erreur, un imbroglio, du côté de la Ville, on n’avait pas été prévenus. La Ville pensait nous avoir invités, mais ce n’était pas le cas. Daniel Granger, porte-parole du Groupe baseball Montréal

« On avait participé à la consultation de l’Office de consultation publique de Montréal [à l’automne 2019]. On ne s’est jamais cachés. Quand on a finalement eu l’information au sujet de la consultation privée, on a appelé la Ville pour savoir si on pouvait y participer. La Ville a dit oui. »

Ce printemps, Montréal a mandaté l’Institut du Nouveau Monde et Espace Stratégies pour organiser cinq ateliers dans le cadre d’une concertation citoyenne sur invitation ayant pour but de recueillir les commentaires des participants « afin d’alimenter la réflexion sur l’élaboration du Plan directeur de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure », selon ce qu’a expliqué la Ville dans un courriel. Le Plan directeur pourrait être connu plus tard dans l’année.

La concertation se compose de cinq ateliers. Quatre ont déjà eu lieu. Le dernier se tiendra le 20 mai.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Stephen Bronfman

Ni M. Bronfman ni son Groupe baseball Montréal n’apparaissaient sur la liste des invités à participer à la concertation que la Ville a transmise à La Presse le 11 mai. « Après vérification, Groupe baseball Montréal a bien été invité. Il y a eu un problème technique lors de la création de la liste. Je suis désolée de l’omission », a écrit une relationniste de la Ville le même jour.

Dans sa vision de développement du secteur Bridge-Bonaventure, la Ville de Montréal souhaite mettre en valeur le silo P&H Milling trônant au beau milieu du terrain de la Société immobilière du Canada (SIC), convoité par Stephen Bronfman.

Il s’agit de documents de discussion et non de positions formelles, précise la Ville.

La Ville a également déterminé que deux autres bâtiments situés à proximité du silo oublié sont d’intérêt patrimonial. La Ville propose aussi de prolonger une rue à travers le terrain de la société du gouvernement fédéral. Les documents de participation ne fournissent aucune indication quant à l’emplacement de la future gare du Réseau express métropolitain dans le secteur.