Affaires

Centre-ville de Montréal

La COVID-19, une occasion d’affaires pour certains commerçants

Les travailleurs sont à la maison. Les touristes brillent par leur absence. Mais le centre-ville et le Vieux-Montréal représentent malgré tout une occasion d’affaires intéressante pour bon nombre de nouveaux commerçants et restaurateurs. Seulement rue Sainte-Catherine, une quinzaine de restos et autant de magasins, dont plusieurs enseignes encore inexistantes au Québec et parfois même au Canada, apparaîtront sous peu dans le paysage, confirme Montréal centre-ville.