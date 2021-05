Une quinzaine de restaurants et autant de magasins, dont plusieurs enseignes encore inexistantes au Québec et parfois même au Canada, apparaîtront sous peu dans la rue Sainte-Catherine.

Les travailleurs sont à la maison. Les touristes brillent par leur absence. Mais le centre-ville et le Vieux-Montréal représentent malgré tout une occasion d’affaires intéressante pour bon nombre de nouveaux commerçants et restaurateurs. Seulement rue Sainte-Catherine, une quinzaine de restos et autant de magasins, dont plusieurs enseignes encore inexistantes au Québec et parfois même au Canada, apparaîtront sous peu dans le paysage, confirme Montréal centre-ville.

Nathaëlle Morissette

La Presse

Si certains propriétaires restent sur leur position, d’autres sont devenus plus souples. C’est ce qui a convaincu bien des restaurateurs de se lancer en dépit de l’incertitude. Rappelons que les salles à manger sont fermées depuis le début du mois d’octobre 2020 à Montréal et que certains établissements ont cessé définitivement leurs activités.

« J’ai conclu une vente au centre-ville en février. Le propriétaire de l’immeuble louait un espace au sous-sol à un petit restaurant. Ç’a été la croix et la bannière pour garder le locataire. Le propriétaire savait que si le locataire partait, il aurait été pris avec l’espace pour un an, un an et demi », raconte Robert Emblem, vice-président de l’agence immobilière Avison Young, qui ajoute dans la foulée qu’une baisse de loyer a été consentie.

« Tant que tout est fermé, la demande est presque nulle. Il y a des statistiques qui prouvent que dans les mauvaises périodes économiques, c’est peut-être le temps d’ouvrir un commerce », ajoute M. Emblem.

Plusieurs entrepreneurs interrogés par La Presse semblent avoir mis ce principe en pratique en louant un local en pleine pandémie dans un secteur de la ville où l’activité tourne au ralenti. C’est le cas de Christian Manuel Ventura Alatorre, actuel propriétaire de Sushi Momo Végétalien, Casa Kaisen et Nopalito, qui a loué il y a cinq mois un emplacement rue Notre-Dame Ouest, près de McGill, dans le but d’y ouvrir BVRGER, un restaurant de burgers préparés à base de protéines végétales. « C’est l’avantage de faire ça maintenant. D’habitude, c’est trop cher dans le Vieux. Maintenant, c’est plus accessible. C’est plus facile de négocier », dit-il, en raison de la disponibilité des locaux.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Christian Manuel Ventura Alatorre, actuel propriétaire de Sushi Momo Végétalien, Casa Kaisen et Nopalito

N’est-ce pas un peu audacieux ? « C’est un peu courageux, oui, mais on s’attend [à ce que le gouvernement] permette bientôt aux restaurants d’ouvrir. » Un défi de taille attend toutefois le propriétaire du BVRGER. Un autre restaurant du même genre que le sien est venu s’installer à deux pas de son établissement. M. Ventura affirme qu’il croit en une saine concurrence.

Rue Saint-Jacques, Matt Guerguerian a acheté le bar Joverse pendant la pandémie et le transforme en un restaurant méditerranéen qui s’appellera Sauvage. « C’est le temps d’agir comme entrepreneur, affirme-t-il, confiant. On change le concept. On n’ouvre plus en tant que bar, on ouvre en tant que restaurant. »

Certaines chaînes ont également décidé de miser sur le centre-ville. En avril, Benny&Co., spécialisée dans le poulet rôti, a ouvert un tout nouveau concept de restaurant juste en face de Place Ville Marie. L’entreprise québécoise ouvrira deux autres établissements dans la métropole au cours de l’été, dont un rue Saint-Jacques, dans le Vieux-Montréal.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE En avril, Benny&Co., spécialisée dans le poulet rôti, a ouvert un tout nouveau concept de restaurant juste en face de Place Ville Marie.

« Peut-être que c’est audacieux, mais c’est un plan qui était déjà prévu [avant] la pandémie, avait expliqué Elisabeth Benny, vice-présidente au marketing et aux relations publiques de Benny&Co., au cours d’une entrevue accordée à La Presse, en avril. On a bien réfléchi au cours des derniers mois. Mais on croit vraiment à la relance du centre-ville. On veut en faire partie. C’est un geste audacieux, mais réfléchi quand même. »

Le groupe Foodtastic, propriétaire de plusieurs enseignes, dont Copper Branch – sa plus récente acquisition –, a aussi décidé de jeter son dévolu sur le cœur de la métropole. Il ouvrira dès la semaine prochaine une succursale de Copper Branch sur le boulevard René-Lévesque, près de la rue De Bleury, a confirmé à La Presse Peter Mammas, président du groupe. Cet établissement spécialisé dans les mets végétaliens avait fermé définitivement ses portes l’an dernier en raison de la pandémie. Foodtastic a donc trouvé un nouveau franchisé et il en est venu à une entente avec le propriétaire du local. « Ce qu’on dit aux propriétaires [au centre-ville], c’est « faites-nous un deal jusqu’en 2023 » », explique M. Mammas. L’homme d’affaires calcule que « ça va prendre deux ans avant que les activités reprennent normalement » au centre-ville.

Parmi les autres enseignes de Foodtastic, Souvlaki Bar (Complexe Desjardins), Tommy Café (rue Sherbrooke Ouest), La Chambre (rue Sainte-Catherine) et POK POK (Complexe Desjardins) apparaîtront dans le paysage d’ici six à huit mois.

St-Hubert, qui a fermé au cours des dernières années quelques restaurants à Montréal, dont celui de la rue Saint-Denis et sa succursale à côté du Centre Bell, travaille également à deux projets d’ouverture : dans Griffintown et dans le Vieux-Montréal.

« Avant la COVID, il y avait beaucoup de bailleurs qui n’avaient même pas d’intérêt pour un restaurant St-Hubert dans leur bâtisse, raconte Richard Scofield, président du Groupe St-Hubert. Même avec nos nouveaux types de restaurants très contemporains, très modernes. Eux voulaient des restaurants de niche, uniques, très haut de gamme. »

« [Maintenant] je pense qu’ils sont plus ouverts qu’auparavant », poursuit-il.

De nouveaux commerces

En plus des restaurants, l’offre commerciale se diversifiera aussi. La Presse annonçait d’ailleurs en avril que le détaillant de plein air La Cordée s’installerait au centre-ville. D’autres boutiques spécialisées vont suivre, notamment dans le domaine de la mode, assure Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

« On a en ce moment plusieurs baux qui sont soit en cours de négociation, soit en train de se signer. Ce sont surtout des enseignes inexistantes au Québec, certaines inexistantes au Canada, qui vont s’installer dans les prochains mois. »

Si le centre-ville accueille de nouveaux commerces, M. Castanheira tient toutefois à rappeler que tout n’est pas rose, car plusieurs ne survivront pas à la crise. « Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il va y avoir aussi beaucoup de fermetures. Ça va prendre une période d’adaptation. »

La Brasserie T ! ne renouvelle pas son bail

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La Brasserie T ! n’a pas renouvelé le bail de son local situé en plein cœur du Quartier des spectacles.

Propriété du chef Normand Laprise, qui exploite également le Toqué ! et Beau Mont, la Brasserie T ! n’a pas renouvelé le bail de son local situé en plein cœur du Quartier des spectacles. M. Laprise assure toutefois que la Brasserie T ! ne quittera pas le centre-ville. « Le bail du local finissait en juillet l’an passé. Au moment du renouvellement, il y avait beaucoup d’incertitude en raison de la pandémie, a-t-il expliqué. On ne voulait pas signer le bail tout de suite. On ne voulait pas payer un loyer pour un local fermé pour une durée indéterminée. Quand la situation sanitaire va évoluer, c’est sûr qu’on va utiliser nos options pour ouvrir la Brasserie T !. Si ce n’est pas là, ça sera ailleurs au centre-ville. »