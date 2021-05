Affaires

Sondage

Plus d’heures supplémentaires pour les télétravailleurs

De nombreux travailleurs canadiens ont l’impression de payer une taxe COVID avec la hausse des heures supplémentaires qu’ils subissent depuis un an, révèle un sondage Angus Reid-ADP Canada. Cette impression est encore plus marquée chez les télétravailleurs depuis qu’ils sont à la maison : la moitié affirme consacrer plus de temps à la vie professionnelle.