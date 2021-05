(Québec) Pendant que les revenus de Loto-Québec chutent et que les mises à pied se poursuivent, le nouveau PDG de la société d’État, Jean-François Bergeron, touchera un salaire annuel de base de 450 109 $, un peu plus élevé que sa prédécesseure Lynne Roiter.

Tommy Chouinard

La Presse

C’est ce que révèle le décret de nomination adopté par le Conseil des ministres le 14 avril et rendu public mercredi.

Il y a un an, Loto-Québec avait pris la décision de geler le salaire de ses hauts dirigeants et de ses directeurs pour l’année 2020-2021 « afin de participer à l’effort collectif et d’appuyer ses clients, ses partenaires ainsi que l’ensemble des Québécois touchés par la crise de la COVID-19 ». La rémunération du nouveau patron est aujourd’hui revue à la hausse.

Jusqu’ici à la tête de la Société québécoise du cannabis, Jean-François Bergeron entrera en fonction à Loto-Québec le 31 mai pour un mandat de cinq ans, à la suite du départ à la retraite de Mme Roiter.

Le mandat de cette dernière avait été renouvelé en 2019. Son décret de nomination précisait que son salaire annuel de base s’élevait 414 620 $. Selon le plus récent rapport annuel de Loto-Québec, il se chiffrait à 435 035 $ au 31 mars 2020.

Jean-François Bergeron touchera quant à lui 450 109 $. Le PDG de Loto-Québec gagnera plus que la patronne de la Société des alcools du Québec, Catherine Dagenais (436 492 $). Ils sont parmi les mieux payés de l’État.

Comme pour Mme Roiter, le salaire de M. Bergeron sera « majoré annuellement selon le pourcentage applicable aux cadres dirigeants de la Société », à compter du 1er avril 2022. Et sa rémunération variable ne pourra excéder 15 % de son salaire de base – Mme Roiter a reçu 65 486 $ l’an dernier à ce chapitre. Le patron de Loto-Québec participera au Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS) et à un autre régime de prestations supplémentaires.

Le gouvernement demande au conseil d’administration de la société d’État de mettre en place « un mécanisme de suivi de l’application des présents paramètres ». Il devra ainsi remettre chaque année au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif – le ministère du premier ministre – « tout document de support ayant servi à fixer la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général de la Société par le conseil d’administration ».

La pandémie a plombé les finances de Loto-Québec, qui a mis à pied 4000 employés au cours des derniers mois. Ses casinos et ses salons de jeu ont dû fermer. Il reste la vente de billets de loterie et le jeu en ligne. La société d’État a entrepris une restructuration qui a entraîné l’abolition de postes récemment, dont celui de directeur des affaires publiques occupé par Patrice Lavoie depuis six ans.

Cette vache à lait du gouvernement a remis au gouvernement un chèque de 398 millions, près de 1 milliard de moins que l’an dernier.