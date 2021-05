Depuis mardi, une publicité de deux minutes de la gomme Extra fait un tabac sur le web.

Maryse Tessier

La Presse

Cette publicité fait du bien : on y voit des gens se lever un matin où un retour à la normale est annoncé. Le tout, au son de It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion.

La publicité porte le titre When It's Time. Elle a été créée par Energy BBDO et filmée à Santiago, au Chili.

En pandémie, certains produits ont connu une hausse dans les ventes, d'autres pas. C'est le cas notamment des secteurs des menthes et des gommes. Hershey Company et Mondelēz International ont enregistré d'importantes pertes de revenus dans ses secteurs.

Avec AdWeek