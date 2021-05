Affaires

Emploi

Des jeunes exigeants et difficiles à retenir

Le taux d’emploi élevé frôlant les 59 % chez les 15 à 24 ans, la pénurie de main-d’œuvre et la séduisante PCU rendent plus difficiles l’attraction et la rétention des jeunes par certains employeurs qui en voient de toutes les couleurs. Au cours de l’hiver, l’un d’entre eux a lancé un cri du cœur sur Facebook, maintes fois écouté, pour faire part de son découragement face à l’attitude et aux demandes des jeunes salariés.