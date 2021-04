Techno

Le marché mondial des jeux vidéo pèse plus de 300 milliards $ US

(New York) Le marché des jeux vidéo représente plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial et voit sa croissance dopée par l’impact de la pandémie et l’essor des jeux mobiles, selon une étude publiée jeudi par le cabinet de conseil Accenture.