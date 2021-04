(Ottawa) Le gouvernement Trudeau entend confier à un médiateur-arbitre le soin de régler le différend qui oppose les quelque 1150 débardeurs du port de Montréal en grève à l’Association des employeurs maritimes (AEM) dans le projet de loi forçant leur retour au travail déposé mardi matin à la Chambre des communes.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Les débardeurs, qui sont membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), ont déclenché la grève illimitée lundi matin.

Selon le projet de loi déposé par la ministre du Travail Filomena Tassi, l’AEM et le syndicat pourront chacun, dans les 48 heures suivant l’entrée en vigueur de la loi, lui fournir une liste comportant le nom d’au plus trois individus qui pourraient agir à titre de médiateur-arbitre.

La ministre devra ensuite nommer le médiateur, qui disposera d’un délai de 90 jours pour régler les questions en suspens de la convention collective. Le médiateur nommé pourra toutefois obtenir un délai supplémentaire de la part de la ministre si cela est nécessaire.

Le projet de loi, qui n’impose aucune condition touchant cette convention collective, doit être débattu mardi après-midi.

Le projet de loi prévoit aussi une amende salée maximale de 50 000 $ par jour pour les dirigeants ou les représentants du syndicat, de même que ceux de l’employeur, qui contreviennent aux dispositions. L’amende maximale est de 1000 $ par jour dans les autres cas. Dans le cas du syndicat et de l’employeur, l’amende maximale est de 100 000 $ par jour.

Les principaux points en litige entre les deux parties portent sur les horaires de travail, la conciliation travail-famille et les mesures disciplinaires. La convention collective est échue depuis le mois de décembre 2018. Il s’agit d’« un affront à tous les travailleurs du pays », a sitôt déploré le directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Marc Ranger, auquel est rattaché le syndicat des débardeurs du port de Montréal.

Dans une déclaration, le directeur québécois du SCFP, affilié à la FTQ, soutient que c’est l’AEM qui est responsable du déclenchement de la grève, par les choix qu’elle a faits, et que ce sont les travailleurs qui en paient le prix, par cette loi spéciale.

Mais la ministre Tassi a affirmé que le gouvernement fédéral n’avait d’autre choix que d’abattre cette carte.

« Le port de Montréal est essentiel au bien-être économique des Canadiens partout au pays, particulièrement ceux du Québec et de l’Ontario. L’arrêt de travail actuel au port cause un préjudice important et potentiellement durable à l’économie canadienne et à la réputation du Canada en tant que partenaire d’échange fiable. Il perturbe les chaînes d’approvisionnement qui sont déjà considérablement touchées par la pandémie de COVID‑19 », a affirmé Mme Tassi dans une déclaration.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre du Travail, Filomena Tassi.

« Malheureusement, il est maintenant temps pour le gouvernement d’abattre la carte qu’il ne voulait pas jouer. Le projet de loi C-29 qui est présenté aujourd’hui mettrait fin à l’arrêt de travail au port de Montréal, assurerait la reprise et le maintien sécuritaires des activités au port et établirait un processus neutre de médiation‑arbitrage pour résoudre les différends entre les parties et conclure une nouvelle convention collective. Le gouvernement ne penche en faveur d’aucun camp. Les deux parties auraient amplement la chance de présenter leur point de vue auprès d’un médiateur-arbitre impartial chargé de trouver une solution aux questions en litige », a-t-elle ajouté.

« Le gouvernement du Canada ne se résigne pas à cette option à la légère et est déçu de constater que les négociations se sont à ce point dégradées, en dépit d’un soutien fédéral constant. Rien dans le projet de loi n’empêche les parties de parvenir à une entente à leurs propres conditions et à n’importe quel moment dans le processus », a-t-elle encore dit.

Le milieu des affaires a pour sa part salué la démarche législative du gouvernement Trudeau. Il a exhorté les partis de l’opposition à l’appuyer pour le bien de l’économie canadienne.

« L’intervention du premier ministre Trudeau et de la ministre Tassi était, à ce stade-ci, essentielle pour assurer l’efficacité de la chaîne logistique et la survie de nos entreprises. Bien que nous croyons qu’une entente négociée soit l’avenue à privilégier, après 30 mois d’incertitudes et de discussions infructueuses, le gouvernement n’avait d’autre choix que d’utiliser les leviers à sa disposition pour protéger notre économie », a déclaré Marc Cadieux, président directeur général de l’Association du camionnage du Québec.

« Nous espérons que les partis d’opposition comprendront l’urgence de reprendre les activités au port et appuieront le projet de loi qui a été déposé ce matin. Il faudra cependant en arriver rapidement à une solution à plus long terme pour contrer le climat d’incertitude qui plane depuis l’échéance de la convention collective et qui a le potentiel de compromettre le succès de la relance », a pour sa part déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le syndicat des 1150 débardeurs a déclenché une grève générale illimitée, lundi à 7 h, après que l’AEM eut modifié les horaires de travail des débardeurs. Il s’est dit prêt à cesser son débrayage si l’association patronale revenait sur sa décision.

Les parties ont de nouveau été convoquées devant les médiateurs lundi matin.

