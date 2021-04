Toutes les bourses continuaient leur remontée en Europe : à 4 h 40, prise dans une avalanche de résultats, Paris gagnait 0,90 %. Francfort (+0,37 %), Londres (+0,25 %) et Milan (0,28 %) avançaient plus modérément.

Les Bourses européennes dans le vert avant la BCE et le sommet sur le climat

(Paris) Les marchés boursiers poursuivaient leur avancée jeudi matin en Europe avant une réunion de la Banque centrale européenne, tandis que les indices asiatiques ont rebondi dans le sillage de Wall Street.

Agence France-Presse

Toutes les bourses continuaient leur remontée en Europe : à 4 h 40, prise dans une avalanche de résultats, Paris gagnait 0,90 %. Francfort (+0,37 %), Londres (+0,25 %) et Milan (0,28 %) avançaient plus modérément.

Les indices asiatiques ont terminé en hausse dans le sillage du rebond des marchés américains la veille après deux jours consécutifs de baisse. À Tokyo, l’indice vedette Nikkei a grimpé de 2,38 % et à Hong Kong, l’indice Hang Seng a pris 0,46 %.

« Les ingrédients sont toujours là pour continuer à soutenir les marchés. En effet, même si beaucoup de bonnes nouvelles ont déjà été anticipées, la dynamique de reprise, le soutien encore très important de la politique économique, permettant notamment aux taux à long terme de rester à des niveaux extrêmement bas, devraient maintenir l’attirance vers de nouveaux sommets », explique Sebastian Paris Horvitz, analyste chez LBPAM.

La réunion de la Banque centrale européenne fera l’actualité du jour dans les salles de marché même si les investisseurs ne s’attendent pas à un grand impact : l’institution devrait confirmer sa politique monétaire accommodante en vigueur. Ils surveilleront toutefois le rythme des rachats d’actifs ainsi que toute indication sur une prochaine hausse des taux.

La présidente de la BCE « Christine Lagarde aura remarqué la nervosité un peu accrue du marché face à l’émergence du débat ces derniers jours sur le freinage des rachats de dettes », remarque Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets.

« Il est donc fort possible que le sujet ne soit même pas abordé lors de la conférence de presse, d’autant plus que le nombre d’infections (à la COVID-19) dans le monde et surtout en Asie est en forte augmentation, alors qu’en Europe elles n’ont que légèrement perdu de leur élan », ajoute-t-il.

Autre rendez-vous majeur, le président américain Joe Biden organise, à l’occasion de la Journée de la Terre, un sommet virtuel mondial sur le climat, pour faire pression sur les principaux pollueurs mondiaux afin qu’ils « relèvent » leurs « ambitions » dans la lutte contre le réchauffement.

Crédit Suisse secoué par Greensill et Archegos

Vers 4 h 20, l’action Credit Suisse dégringolait de 4,95 % à 8,91 francs suisses. La banque helvétique, affectée par la faillite de la société financière britannique Greensill et l’implosion du fonds américain Archegos, a essuyé une perte nette de 252 millions de francs suisses au premier trimestre, et s’attend à des pertes supplémentaires de 600 millions de francs sur ce fonds au deuxième trimestre.

La maison mère de Greensill Capital, société financière dont la faillite le mois dernier secoue de nombreuses entreprises dans le monde et s’accompagne de répercussions politiques, a été placée en liquidation.

Nestlé se dope au café

Vers 4 h 20, l’action Nestlé grimpait de 3,65 % à 110,84 francs suisses. Le géant de l’alimentation a publié des ventes en hausse de 1,3 % pour le premier trimestre à 21,1 milliards de francs suisses (19,1 milliards d’euros), dopées notamment par ses activités dans le café.

Hermès époustoufle

Le titre grimpait de 2,39 % à 1051,00 euros. Les ventes du groupe de luxe ont atteint 2,1 milliards d’euros au premier trimestre, progressant de 38 % par rapport à 2020 et dépassant même, comme celles de ses consœurs LVMH (+1,87 % à 636,30) et Kering (+0,77 % à 657,20 euros), leur niveau d’avant la crise de la COVID-19.

Du vert dans l’énergie

À Francfort, Eon (+1,15 % à 10,05 euros), RWE (+2,86 % à 33,50 euros) et Siemens Energy (+0,85 % à 28,50 euros) étaient recherchées.

À Paris, Engie gagnait 1,67 % à 1,29 euro et le producteur d’électricité renouvelable Voltalia 3,72 % à 23,70 euros. Ce dernier a enregistré des revenus en hausse de 73 % au premier trimestre.

Baisse du pétrole et du bitcoin, l’euro stable

Vers 4 h 45, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin continuait de baisser (-0,92 % à 64,72 dollars) à Londres.

À New York, le baril américain de WTI pour le mois de juin perdait 0,95 % à 60,77 dollars.

L’euro était stable (+0,04 %) face au billet vert, à 1,2038 dollar.

Vers 4 h 30, le bitcoin perdait 2,12 % à 53 827 dollars.