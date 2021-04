Entreprises

Metro travaille sur un guide de bonnes pratiques

Alors que Sobeys, la société mère d’IGA, dévoilait récemment un code de conduite pour mieux encadrer les relations parfois difficiles entre distributeurs et fournisseurs, Metro planche de son côté sur l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, non légiféré, en collaboration avec « plusieurs maillons de la chaîne » et d’autres enseignes.