Le mois de mars s’est terminé sur un nouveau record au chapitre des nouveaux logements sortis de terre.

André Dubuc

La Presse

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a recensé 4395 nouvelles habitations, soit une hausse de 55 % par rapport à mars 2020. Il s’agit d’un record pour un mois de mars depuis 1990, soit depuis que la SCHL rend les données disponibles.

« Cela fait maintenant cinq mois consécutifs que le Québec enregistre d’importantes augmentations du nombre de logements entamés », souligne l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) dans son plus récent Bulletin de l’habitation publié lundi.

Trois tendances

Primo, la maison unifamiliale a la cote. La construction de maisons individuelles a bondi de 90 %, grâce à 722 fondations coulées. Pour les trois premiers mois de l’année, le nombre de nouvelles maisons a doublé en un an, pour s’établir à 1769 unités.

Secundo, les villes et municipalités situées à l’extérieur des grands centres sont prises d’assaut par les acheteurs. Le mois dernier, il s’est construit plus de logements dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus hors des six régions métropolitaines de recensement (RMR) (755 unités) que dans les régions de Sherbrooke, Gatineau, Saguenay et Trois-Rivières réunies (605 unités).

Tertio, l’apparition de chantiers d’immeubles d’appartements et de copropriétés défie tous les pronostics. Il s’est ajouté 3673 appartements et condos en mars, 11 312 portes depuis le début de l’année.

« L’accélération de la construction de maisons individuelles et de la construction dans les plus petits centres urbains était attendue dans une certaine mesure. Toutefois, la performance exceptionnelle des mises en chantier de logements collectifs dans les régions métropolitaines surprend », souligne Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

« Cela nous obligera à revoir nos prévisions à la hausse pour l’ensemble de 2021 », ajoute-t-il. Le Québec est en marche pour connaître une hausse de 16 % du nombre de ses mises en chantier en 2021.

Sur le plan géographique, les six grandes villes du Québec ont toutes connu des hausses en mars. « La RMR de Trois-Rivières a vu ses mises en chantier (66) plus que quintupler (+ 450 %), et celles de Montréal et de Gatineau ont enregistré des augmentations soutenues de 69 % et 64 % respectivement. La croissance a également été au rendez-vous du côté des RMR de Québec (+ 27 %), de Sherbrooke (+ 16 %) et de Saguenay (26 mises en chantier comparativement à aucune en mars 2020) », rapporte l’APCHQ.