(Ottawa) Le plan vert détaillé dans le budget Freeland prévoit l’atteinte d’une cible de réduction des gaz à effet de serre (GES) de 36 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Mais selon toute vraisemblance, il s’agit là d’une projection éphémère, car un nouvel objectif arrivera « dans les prochains jours », signale-t-on dans le document.

Mélanie Marquis

La Presse

Les libéraux, qui avaient a priori embrassé la cible de 30 % fixée par les conservateurs de Stephen Harper, s’étaient engagés à accoucher d’un objectif plus ambitieux en déposant un plan climatique prévoyant une hausse de la taxe fédérale sur le carbone. Les mesures de ce plan auraient mené à une réduction de 31 %, lit-on dans le budget.

Mais les investissements verts de 17,6 milliards contenus dans l’exercice financier « et d’autres mesures, dont l’alignement continu avec les États-Unis », changent la donne, et font passer la cible de réduction du Canada à 36 %. Aux ordures, donc, l’objectif qui était aussi celui de l’accord de Paris.

La cible de 36 % pourrait, elle aussi, vite devenir caduque, à en croire ce passage du budget : « Dans les prochains jours, le gouvernement compte annoncer de nouvelles cibles plus ambitieuses en matière de changements climatiques de 2030 ». Il y a fort à parier que ce sera Justin Trudeau qui en fera l’annonce en grande pompe, sur la scène mondiale.

C’est que le premier ministre participera cette semaine à un sommet de dirigeants sur le climat, auquel l’a convié le président des États-Unis, Joe Biden.

Et selon ce qu’a appris La Presse, pour obtenir un carton d’invitation de l’émissaire américain sur le climat, John Kerry, il faut faire partie du club sélect des pays dont la cible de réduction est à 40 %.

En décembre dernier, lors du dépôt du plan climatique, Justin Trudeau affirmait que le nouvel objectif du Canada oscillerait « entre 32 et 40 % », sans entrer dans les détails. Le budget concocté par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, fournit un peu plus d’informations sur la façon dont le gouvernement compte procéder pour opérer la transition verte.

Propulser l’économie verte

L’une des enveloppes les plus généreuses de ce budget est allouée à l’accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l’innovation. On vient ajouter 5 milliards aux 3 milliards déjà annoncés lors de la mise sur pied de cette initiative. Les investissements visent à permettre aux grandes émettrices de GES – acier, aluminium, ciment – d’aller vers une décarbonisation, et aider le Canada à atteindre l’objectif zéro émission nette en 2050.

Le gouvernement mise aussi beaucoup sur la propulsion de projets de technologies propres, en accroissant la fabrication de technologies à zéro émission. Aussi, le budget de 2021 propose-t-il de réduire de 50 % le taux d’imposition générale des sociétés et des PME qui en produisent, et ce, à compter du 1er janvier 2022. La mesure privera le Trésor de 45 millions sur cinq ans, mais on fait le pari qu’elle relancera l’économie.

Y sont admissibles une kyrielle d’entreprises de fabrication vertes : des éoliennes aux panneaux solaires en passant par les voitures, les autobus et autres véhicules propres – General Motors et Lion, qui ont récemment reçu un coup de pouce financier d’Ottawa, pourraient s’en prévaloir, a noté un fonctionnaire fédéral lors d’une séance technique virtuelle du huis clos budgétaire.

Le gouvernement entrevoit aussi un avenir prometteur pour les technologies de captage et de stockage du carbone (avec une somme de 319 millions sur sept ans et la proposition d’instaurer un crédit d’impôt pour le capital investi dans ces projets). Il veut aussi créer une Agence canadienne de l’eau, et investir dans des solutions agricoles pour le climat (200 millions sur deux ans).

À la maison

Et puisque « l’action climatique commence à la maison et que des rénovations énergétiques résidentielles profondes peuvent avoir un effet important sur la réduction des émissions », Ottawa propose d’accorder, par l’entremise du budget, des prêts de 4,4 milliards afin de permettre aux ménages canadiens d’augmenter l’efficacité énergétique de leur demeure ou de mieux les protéger contre les risques climatiques.

Selon ce qui est précisé dans le budget, le programme serait en place d’ici l’été 2021. Il serait « facilement accessible par l’intermédiaire d’outils en ligne simples et devrait contribuer à établir les chaînes d’approvisionnement canadiennes pour les produits écoénergétiques ». Le gouvernement calcule que plus de 200 000 ménages profiteraient de cette mesure.

Ce programme doit servir à appuyer un programme annoncé dans la mise à jour économique de l’automne dernier, qui visait à fournir aux Canadiens 1 million d’évaluations de l’efficacité énergétique gratuites et jusqu’à 700 000 en subventions pouvant atteindre 5000 $ afin d’effectuer des améliorations écoénergétiques résidentielles.