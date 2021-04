Marchés

Le Dow Jones et le S&P 500 en hausse après des records

(New York) Les indices Dow Jones et S&P 500 de la Bourse new-yorkaise étaient en hausse vendredi, au lendemain de records, dans un marché continuant d’accueillir avec enthousiasme des résultats trimestriels d’entreprises et des données économiques américaines.