Revenu Québec fera de nouveau « preuve de souplesse » cette année envers les citoyens qui produiront leur déclaration de revenus après la date limite du 30 avril. Les contribuables auront en effet jusqu’au 31 mai pour le faire sans être sanctionnés.

« Aucune pénalité pour production tardive ne sera imposée et aucun intérêt ne sera appliqué sur un solde d’impôt 2020 pour la période du 1er au 31 mai 2021 », a confirmé le cabinet du ministre des Finances, Eric Girard, dans un bref communiqué diffusé en début de journée.

On ajoute que cette « mesure d’assouplissement » a pour but de donner plus de temps aux Québécois qui seraient particulièrement « affectés » par la pandémie, les empêchant ainsi d’assumer leurs responsabilités fiscales dans les temps.

C’est le ministre Girard qui dit avoir « demandé à Revenu Québec de faire preuve de souplesse afin de tenir compte des difficultés que peut engendrer la situation sanitaire actuelle pour certains citoyens ». « Nous continuons de surveiller la situation de près et nous serons là pour aider les Québécois aussi longtemps qu’il le faudra », a promis l’élu caquiste à ce sujet.

Joint à ce sujet, le porte-parole de Revenu Québec, Martin Croteau, affirme que l’état de la crise sanitaire appelait à une adaptation. « Des gens ont pu perdre leur emploi, ou toucher des prestations d’aide. On veut simplifier et donner plus de temps pour assumer leurs obligations fiscales. La situation est exceptionnelle pour tout le monde », a-t-il dit.

Exit la période de grâce

L’an dernier, la date limite pour produire sa déclaration de revenus à Québec avait été repoussée au 1er juin en raison de la COVID-19. Les contribuables qui devaient de l’argent au gouvernement québécois avaient aussi bénéficié d’une période de grâce, un délai supplémentaire pour payer, jusqu’au 31 juillet 2020. À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau avait confirmé que le gouvernement fédéral emboîterait le pas.

Cette année, Revenu Québec parle davantage d’une « période de tolérance », au sens où la date limite demeure le 30 avril, même si on n’imposera pas de sanction financière jusqu’à la fin mai. Cela dit, des pénalités « pourront s’appliquer pour une déclaration de revenus transmise après le lundi 31 mai », prévient l’organisme gouvernemental, qui ajoute que des intérêts seront aussi imposés au solde d’impôt impayé à partir du 1er juin, à l’exception des contribuables « qui bénéficient du congé d’intérêt d’un an parce qu’ils ont reçu des prestations de soutien financier liées à la COVID-19 ».

En date du 14 avril, les autorités disent avoir reçu environ 3,3 millions de déclarations de revenus, soit « un rythme semblable à celui des années antérieures ». L’an dernier, à pareille date, un demi-million de déclarations en moins avaient été reçues, mais le Québec était en plein confinement. Il y a deux ans, en 2019, c’était tout près de 3,6 millions de déclarations. Annuellement, Revenu Québec en reçoit 6,7 millions au total, en moyenne, dont une majorité obtiennent habituellement un remboursement fiscal.

On ignore pour le moment quelles sont les intentions du gouvernement fédéral dans ce dossier ; jusqu’ici, la présente annonce ne touche que les déclarations de revenus du Québec, a néanmoins pu confirmer La Presse. Le cabinet de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, n’avait pas répondu à nos questions au moment de publier.

Chose certaine : les Québécois qui ont reçu des prestations d’aide comme la PCU, et dont le revenu imposable total est de 75 000 $ et moins, « n’auront pas à payer d’intérêt sur leur solde d’impôt 2020 pour une période d’un an », réitère Revenu Québec.