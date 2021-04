(Montréal) Au terme d’une année mouvementée en raison de la pandémie de COVID-19, les six plus hauts dirigeants de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont vu leur rémunération globale et autres paiements compensatoires s’établir à 14,6 millions en 2020.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Ces informations figurent dans le plus récent rapport annuel du bas de laine des Québécois, qui a été déposé jeudi, à l’Assemblée nationale.

Les émoluments, qui tiennent comptent du salaire de base, de la rémunération incitative et d’autres avantages, se sont établis à 12,7 millions. À cette somme s’ajoutent 1,9 million versés en « montants compensatoires », dont un totalisant 1,48 million au président et chef de la direction, Charles Émond, dans la foulée de son embauche comme premier vice-président en 2019. M. Émond a accédé au plus haut poste de direction de la Caisse au début février 2020.

Le successeur de Michael Sabia a vu sa rémunération globale s’établir à 3,45 millions à sa première année aux commandes de l’institution, ce qui tient compte s’un salaire de base de 546 000 $. Il a touché une prime de 1,24 million et a choisi de placer 1,5 million en coinvestissement — une somme qui pourra gonfler ou diminuer en fonction du rendement de la Caisse.

La rémunération totale de M. Émond demeure néanmoins inférieure à celle qui a été octroyée à d’autres gestionnaires de régimes de retraite.

À l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, par exemple, la rémunération totale du plus haut dirigeant a été d’environ 5,9 millions au cours du dernier exercice. Du côté du Régime de retraite des enseignants de l’Ontario, elle s’est chiffrée à 5,4 millions.

Par ailleurs, en 2019, M. Sabia avait eu droit à une rémunération globale de 4,4 millions.

En 2020, la CDPQ a livré un rendement de 7,7 %, ce qui s’est révélé inférieur à celui de son indice de référence — fixé à 9,2 % — alors que ses actifs immobiliers ont enregistré une contre-performance à cause de l’impact de la crise sanitaire.