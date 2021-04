Affaires

Marketing-Publicité

D’un message à un autre

En privilégiant du placement média et un don de soi singuliers, Canac veut se démarquer avec sa nouvelle campagne qui tend la main à des organismes communautaires. Dans des messages diffusés depuis quelques jours, on voit des ouvriers construire une cuisine communautaire et une chambre d’enfant qui tiennent lieu de décor… à la prochaine pub.