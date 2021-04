Affaires

Martin Tremblay, PDG de Solotech

En attendant Céline et les Rolling Stones, un virage techno bénéfique

Le groupe Solotech, qui a été notamment responsable sonore et scénique des tournées des Rolling Stones, de Paul McCartney, de Lady Gaga et de Céline Dion, a été fortement ébranlé par la mise sur pause forcée de tout le secteur de l’événementiel à l’échelle mondiale. Le fournisseur de matériel sonore et scénique a toutefois profité de la crise pour mettre sur pied deux nouvelles divisions dans le domaine de la diffusion et du commerce en ligne. Son PDG, Martin Tremblay, nous explique le cheminement de l’entreprise et sa transformation.