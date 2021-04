Chronique

Affaires

Dans quelle bulle vivez-vous ?

Il a beaucoup été question de bulles au cours de la dernière année, surtout de bulles familiales et de bulles sociales, prescrites avec insistance par les autorités de la santé publique pour enrayer les avancées de la COVID-19. Depuis un an, toutefois, on observe la multiplication de bulles qui relèvent davantage de la spéculation et de l’exubérance irrationnelle et ces enflures sont le résultat, elles aussi, de la pandémie mondiale.