L’action du spécialiste montréalais de la télémédecine Dialogue s’est rapidement appréciée de 30 % à l’ouverture des marchés mardi matin à la toute première séance du titre à la Bourse de Toronto avant de se replier quelque peu dans les minutes suivantes.

Richard Dufour

La Presse

Le prix initial de l’action avait été fixé à 12 $ par les banquiers de Dialogue au terme de rencontres virtuelles organisées avec les investisseurs dans les dernières semaines.

Le premier appel public à l’épargne de Dialogue, fondée il y a cinq ans, permet à l’entreprise de récolter une centaine de millions. L’entreprise entend utiliser l’argent récolté de l’inscription en Bourse pour notamment accroitre sa gamme de produits offerts, soutenir l’augmentation du nombre de clients, et possiblement pour réaliser des acquisitions.

Les revenus totaux de Dialogue se sont élevés à 36 millions en 2020 (les revenus récurrents en date du 1er février atteignent 60 millions). La perte nette pour le plus récent exercice financier a été de 20 millions.

La Financière Sun Life, White Star Capital, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Diagram, et Portag3 (Power Corporation, Banque Nationale, SSQ, Intact, etc.) et Holtzbrinck sont tous d’importants actionnaires institutionnels de Dialogue.

Les principales lignes d’affaires de Dialogue sont la télémédecine, la santé mentale (programmes de gestion du stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement, deuil, troubles alimentaires, etc.) et les programmes d’aide aux employés.

Le PDG Chérif Habib a récemment souligné voir une « énorme » occasion de consolidation dans le marché.

L’acquisition l’automne dernier d’Optima Santé Globale, spécialisée dans les programmes d’aide aux employés, était la troisième et la plus importante de la jeune histoire de Dialogue.

Dialogue compte plusieurs centaines de clients de différentes tailles, comme Lightspeed, Stingray, Industrielle Alliance, WSP et la Banque Nationale.

Le symbole boursier de Dialogue est « CARE ».