Portfolio

Ferme Y. Lampron & fils

Du lait et de l’innovation depuis sept générations

À Saint-Boniface, tout près de Shawinigan, la Ferme Y. Lampron & fils n’a pas de problème de relève. Bien au contraire, cinq membres de la famille — frères, oncles, neveu — se partagent les tâches, sans parler de trois possibles nouveaux venus et d’une dizaine de travailleurs. Pour faire vivre tout ce beau monde, la famille a lancé sa propre marque de lait il y a un an et demi. Six mois avant la tempête.