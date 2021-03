Dans un document de 32 pages accompagnant le budget 2021-2022, Québec réitère sa demande d’augmenter les transferts fédéraux en santé. La province souhaite qu’Ottawa fasse passer ces transferts à 35 % des dépenses de santé des provinces et territoires.

Ariane Lacoursière

La Presse

« La demande elle est là, et elle est justifiée », dit le ministre des Finances Eric Girard.

En 2021-2022, les dépenses en santé des provinces et territoires canadiens s’élèveront à 198,5 milliards. Les transferts fédéraux seront de 43,1 milliards. « Il en résulte que le gouvernement fédéral ne contribuera en 2021-2022 qu’à 21,7 % des dépenses de santé des provinces et territoires […] C’est moins que par le passé alors que le Québec est confronté à une crise sanitaire sans précédent », peut-on lire dans le document.

Québec explique que plusieurs raisons expliquent la forte augmentation des dépenses en santé, comme la pandémie et le vieillissement de la population. Au Québec, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus passera de 1,7 million en 2021 à près de 2,3 millions en 2030.

Sans hausse des transferts fédéraux en santé, Québec prévoit que la part du financement fédéral dans les dépenses de santé des provinces « pourrait s’établir à 20,3 % en 2030-2031 et à moins de 18 % d’ici 2039-2040 ».