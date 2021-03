Dans le sillage des marchés asiatiques, l’Europe prolongeait son repli l’ouverture : vers 5 h 10, le Dax (-0,47 %) repassait sous la barre des 14 600 points, Paris se repliait de 0,22 %, Milan de 0,25 % et Londres de 0,13 %.

(Paris) Les marchés actions continuaient de baisser mercredi en Europe comme en Asie, pris par le doute concernant la solidité de la reprise espérée.

Agence France-Presse

Dans le sillage des marchés asiatiques, l’Europe prolongeait son repli l’ouverture : vers 5 h 10, le Dax (-0,47 %) repassait sous la barre des 14 600 points, Paris se repliait de 0,22 %, Milan de 0,25 % et Londres de 0,13 %.

L’Asie a continué sa glissade : Tokyo a perdu 2,04 %, Hong Kong 2 % et Shanghai 1,3 %.

« L’appétit pour le risque n’est guère idéal quand les gouvernements déploient de nouvelles mesures de restriction face à la troisième vague de la COVID-19 », et que « pour l’heure, le monde est bloqué par les pénuries de vaccins », observe Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

« Un retard dans la reprise des activités signifie aussi un retard économique d’au moins un mois et les pays ont des difficultés à trouver du carburant pour parvenir au bout du tunnel » de la crise sanitaire, complète-t-elle.

Pour Tangi Le Liboux, stratégiste chez Aurel BGC, les marchés, qui anticipent une forte reprise sont pris dans un étau : « si la forte reprise espérée devient réalité, alors les investisseurs pourraient être confrontés à un changement de ton de la Fed et à des pressions inflationnistes plus fortes que prévu ». « Mais si la reprise déçoit, alors la croissance des résultats des entreprises pourrait devoir être révisée à la baisse ».

Le taux américain à dix ans refluait à 1,61 %, à la suite des propos jugés rassurants du président de la Banque centrale américaine Jerome Powell qui a minimisé à nouveau mardi le risque d’un dérapage de l’inflation et réitéré la nécessité de continuer de soutenir l’économie.

« Il y a apparemment une corrélation entre le nombre de fois où Jerome Powell répète aux investisseurs de ne pas s’inquiéter au sujet de l’inflation et la diminution de leur anxiété », constate Mme Ozkardeskaya.

Toutefois sur le front sanitaire, l’inquiétude montait en Amérique du Sud face à l’explosion des contaminations au Brésil, qui a enregistré un nombre record de 3000 morts en 24 heures.

Après l’Allemagne, qui va serrer la vis pour limiter la propagation du coronavirus pendant le week-end pascal, les Pays-Bas vont prolonger jusqu’au 20 avril les mesures de restrictions en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Cette réalité sanitaire fait redouter un rebond économique édulcoré en Europe, déjà confrontée à des retards de vaccination.

Pour augmenter l’approvisionnement en vaccins de l’Union européenne, Bruxelles s’apprête à durcir son contrôle des exportations de vaccins si par exemple un laboratoire retarde des livraisons prévues.

EON relève son dividende

EON prenait 0,18 % à 9,05 euros. La pandémie de coronavirus n’a « pas laissé de trace » sur les résultats 2020 de l’énergéticien qui annonce qu’« à partir de 2023, le dividende grimpera chaque année de jusqu’à 5 % ».

Carrefour grandit au Brésil

Carrefour avançait de 0,44 % à 14,82 euros, après l’annonce du rachat de Grupo Big, troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil, pour un montant de 1,1 milliard d’euros.

Les cours du brut se reprenaient après avoir touché mardi des plus bas depuis début février.

Next au rabais

Next se délestait de 1,04 % à 7594,00 pence. L’Office national des statistiques (ONS) a indiqué mercredi que les prix des vêtements ont enduré une chute record sur les 12 derniers mois à cause de la pandémie et des confinements, les clients rechignant à acheter de nouvelles tenues pour rester chez eux. Les stocks accumulés sont « considérables », dit l’ONS.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les cours du brut se reprenaient mercredi après avoir fortement chuté mardi, dans le sillage de la semaine passée.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai reprenait 1,94 % à 62,03 dollars par rapport à la clôture de lundi.

À New York, le baril américain de WTI pour mai, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, montait de 2,06 % à 58,94 dollars.

Dans le même temps, l’euro reculait de 0,19 % face au billet vert, à 1,1829 dollars.

Le bitcoin augmentait de 3,87 % autour de 56 560 dollars.