Portfolio

Aérospatiale

Formation : des métiers « plus verts » pour la relance

Durement frappée par la crise sanitaire qui a cloué les avions au sol et envoyé au chômage des milliers de travailleurs, l’industrie aérospatiale souhaite prendre un « virage vert et durable » qui permettra à ses entreprises de recruter une main-d’œuvre aux compétences plus variées.