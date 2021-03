Quand sait-on qu’un nouveau produit espère devenir un produit grand public au Québec ? Quand il commence à faire sa publicité sur la glace du Centre Bell.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

À compter de vendredi soir, les amateurs des Canadiens de Montréal verront une nouvelle publicité sur la glace du Centre Bell : celle du site de cryptomonnaie Crypto.com, une société basée à Hong Kong. C’est la première fois qu’un site de cryptomonnaie achète de la publicité dans un amphithéâtre de la LNH, selon Crypto.com. Invoquant leurs politiques d’entreprise, les Canadiens de Montréal n’ont pas commenté leur partenariat publicitaire d’un an avec Crypto.com.

La cryptomonnaie est une monnaie numérique privée très spéculative. Sa devise la plus populaire et la plus connue est le bitcoin, qui s’est apprécié de 1026 % depuis un an (et de 101 % en 2021). Au moment d’écrire ces lignes mercredi en fin d’après-midi, un bitcoin s’échangeait à environ 58 800 $ US. Seulement au cours de la journée de mercredi, le bitcoin a gagné 4 %.

« On entend énormément parler [du bitcoin et des cryptomonnaies] à cause de leur hausse faramineuse, dit Simon Dermarkar, professeur en comptabilité à HEC Montréal. Il y a un effet de popularité autour des cryptomonnaies. [Pour les gens], il faut encore être prudent et comprendre dans quoi on s’embarque. Il y a un facteur spéculatif immense, et on n’est pas rendu au point où tous les marchands acceptent cette devise. »

À l’extérieur des marchés financiers, on commence à pouvoir utiliser le bitcoin pour payer certains achats. Par exemple, le fabricant d’automobiles électriques Tesla a acheté 1,5 milliard US en bitcoin et acceptera désormais les paiements en bitcoin (là où c’est permis par les autorités). Au Canada, l’entreprise de services financiers Wealthsimple permet depuis septembre aux investisseurs d’échanger des cryptomonnaies sur sa plateforme en ligne, un peu comme on achète et on vend des actions à la Bourse. Plusieurs plateformes d’échange en ligne comme Crypto.com offrent un service similaire.

Maintenant que les cryptomonnaies sont davantage accessibles, les sites de transaction de cryptomonnaies veulent faire de la publicité grand public, par exemple avec le sport professionnel. Selon le Miami Herald, le site de cryptomonnaies FTX discute actuellement avec le Heat de Miami pour acquérir les droits d’identification de son amphithéâtre.

Des équipes de sport professionnel comme les Mavericks de Dallas (NBA) et les As d’Oakland (baseball majeur, seulement pour des loges) commencent aussi à permettre à leurs clients de payer avec de la cryptomonnaie.

La cryptomonnaie remplacerait-elle l’argent comptant ? Non, croit fermement la Banque du Canada. La banque centrale, qui est responsable du système monétaire, travaille par contre sur une « monnaie numérique de banque centrale ». « Le bitcoin et d’autres actifs numériques similaires ont été lancés dans l’espoir qu’ils deviennent l’argent du futur. Cet objectif n’a pas été atteint et ne le sera probablement jamais. Faire des transactions avec des cryptomonnaies comme le bitcoin coûte tout simplement trop cher, et leur pouvoir d’achat est trop instable », a dit le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Timothy Lane, le mois dernier.