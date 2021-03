Il n’y a aucune femme parmi les 10 personnes les plus riches au monde, selon la dernière édition de la célèbre liste que dresse le magazine Forbes depuis des décennies.

Hélène Baril

La Presse

La liste de 2021, mise à jour pour tenir compte de la variation de la valeur des actions qui constituent souvent la base de la richesse des mieux nantis, exclut même la seule femme qui se retrouve souvent dans le top 10, Alice Walton, fille du célèbre fondateur de Walmart.



À la fin de la semaine dernière, Alice Walton avait reculé en 17e place, en raison notamment de la montée en puissance des titres technologiques. La liste des « Real Time Billionaires » est dominée par les chevaliers de la techno, dont Jeff Bezos, d’Amazon (1er), et Elon Musk, de Tesla (2e).



La première femme apparaît actuellement au 12e rang. Il s’agit de Françoise Bettencourt Meyers, petite-fille du fondateur de L’Oréal, qui détient 33 % des actions du géant des produits de beauté.



L’écart entre les hommes et les femmes ne disparaît pas au sommet de la pyramide. L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos d’Amazon, l’est 2,5 fois plus que la femme la plus riche. Françoise Bettencourt domine la liste des femmes les plus riches avec une fortune estimée à 71,4 milliards. C’est une des deux Européennes du top 10, avec l’Allemande Susanne Klatten, dont la famille contrôlait le constructeur de voitures BMW. La courte liste des 10 est dominée par les États-Unis (4 noms sur 10).



Il n’y a pas de Canadiennes dans les 50 femmes les plus riches de la liste de Forbes. La première vient au 804e rang de la liste complète des personnes les plus riches, qui en compte plus de 2000. C’est Yuan Liping, une Chinoise qui a la nationalité canadienne et dont la fortune est estimée à 3,6 milliards US. Elle provient de sa participation de 24 % dans la société pharmaceutique Kangtai Biological Products, dirigée par son ex-mari, selon les informations de Forbes.



On ne se surprendra pas que peu de femmes soient à la tête des milliardaires du monde. Elles représentent environ 10 % de ce club sélect.



Force est aussi de constater que beaucoup d’entre elles ont hérité de leur fortune et ne l’ont pas créée à partir de rien, comme beaucoup d’hommes de la liste. C’est le cas de la femme la plus riche du monde, Françoise Bettencourt, mais aussi de Julia Koch, héritière de l’empire de l’énergie édifié par son mari, ou de Laurene Powell Jobs, la femme de Steve.

PHOTO PABLO MARTINEZ MONSIVAIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Laurene Powell Jobs



Ça ne leur enlève rien, car on sait bien que derrière les grands hommes, il y a souvent de grandes femmes qui contribuent dans l’ombre à l’édification de la fortune familiale.



Dans certains cas, les héritières ont mené l’entreprise dont elles ont hérité jusqu’à des sommets inespérés et inattendus. C’est le cas de la femme forte des mines Gina Rinehart, qui est devenue la plus riche citoyenne d’Australie en transformant l’entreprise d’exploration minière de son père, qui battait de l’aile, en un géant du fer. Sa fortune est estimée aujourd’hui à 24,1 milliards US.

PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS MacKenzie Scott, qui occupe le 3e rang du top 10 des femmes les plus riches de Forbes, a reçu une part de 4 % des actions d’Amazon quand elle a divorcé de Jeff Bezos, le fondateur de l’entreprise qui trône au palmarès 2021 des personnes les plus riches du monde.

Il y a d’autres exemples qui méritent d’être soulignés. MacKenzie Scott, qui occupe le 3e rang du top 10 des femmes les plus riches de Forbes, a reçu une part de 4 % des actions d’Amazon quand elle a divorcé de Jeff Bezos, le fondateur de l’entreprise qui trône au palmarès 2021 des personnes les plus riches du monde.



MacKenzie Scott était la femme de. Mais pas seulement. Elle était aux côtés de Jeff Bezos avant la création d’Amazon et elle a participé à en faire un géant du commerce en ligne en négociant les premiers contrats avec les distributeurs. Sa fortune est estimée à 52,8 milliards.



Les temps changent heureusement et on peut parier que nombre d’entrepreneures et de self-made-women sont actuellement en train de gravir les marches du palmarès des femmes les plus riches du monde.