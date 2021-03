Nous, on veut qu’il arrête de juste dire merci. On veut qu’il paie nos gens comme il se doit. Ces gens-là tiennent les réseaux de la santé et de l’éducation dans le cadre de la pandémie. Ce sont deux secteurs qui ont été malmenés par tous les gouvernements, au cours des dernières années. Il est temps d’arrêter de juste dire merci et de les reconnaître, une fois pour toutes.