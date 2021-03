Le gouvernement du Québec a accumulé un déficit de 4,7 milliards de dollars après les huit premiers mois de l’année financière 2020-21. Mais attention avant de vous réjouir : Québec estime toujours que son déficit budgétaire sera de 15 milliards en 2020-21.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

S’il se chiffre à seulement 4,7 milliards pour la période d’avril à novembre 2020, le déficit du gouvernement du Québec est appelé à augmenter de façon importante au cours des quatre derniers mois de l’année, soit de décembre 2020 à mars 2021. Car beaucoup de dépenses prévues par Québec en raison du ralentissement économique et de la COVID-19 n’ont pas encore été déboursées ou inscrites aux livres du gouvernement.

Pour les quatre derniers mois de l’année financière (décembre 2020 à mars 2021), Québec estime qu’il creusera son déficit de 6,4 milliards supplémentaires en raison des dépenses liées à la crise de la COVID-19 et des mesures d’aide liées à la COVID-19. Québec se prévoit aussi un coussin de 4 milliards pour se prévenir contre les risques de ralentissement économique et de dépenses supplémentaires liées à la COVID-19. Au total (4,7 milliards +6,4 milliards+coussin de 4 milliards), Québec prévoit ainsi un déficit budgétaire de 15 milliards en 2020-21.

Uniquement pour le mois de novembre 2020, Québec a affiché un surplus budgétaire de 483 millions.

« Les résultats financiers au 30 novembre 2020 reflètent les impacts économiques de la pandémie et les initiatives mises en place au cours de la dernière année pour soutenir le système de santé, les Québécois et les entreprises dans le contexte exceptionnel que nous vivons. Le prochain budget sera l’occasion de faire le bilan des effets de la pandémie sur les prévisions économiques et financières pluriannuelles du gouvernement », a indiqué le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, vendredi par voie de communiqué.

Avant la crise de la COVID-19, Québec prévoyait dans son budget de mars 2020 être capable d’en arriver à l’équilibre budgétaire en 2020-21. La COVID-19 a toutefois changé de façon considérable les plans budgétaires du Québec. Depuis l’été dernier, le gouvernement Legault table sur un déficit budgétaire de 15 milliards en 2020-21, et pas de retour à l’équilibre budgétaire avant cinq ans.

Dans sa mise à jour économique l’automne dernier, Québec estimait faire un déficit de 15 milliards en 2020-21, 8,3 milliards en 2021-22 et 7 milliards en 2022-23 (il ne chiffrait pas les déficits pour les deux années suivantes). Pour 2020-21, Québec compte toutefois utiliser 12 milliards dans sa réserve de stabilisation (un fonds de réserve) pour réduire le déficit final de 15 à 3 milliards. Par ailleurs, Québec continue de payer ses versements au Fonds des générations, soit une somme de 2,7 milliards en 2020-21.

Québec doit déposer son prochain budget ce printemps. Aucune date n’a été annoncée officiellement. Habituellement, le budget du Québec a lieu en mars, mais il pourrait avoir lieu exceptionnellement en avril cette année en raison de la COVID-19, selon la Presse canadienne.