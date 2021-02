Le profit de Maple Leaf dépasse les attentes

(Mississauga) Les Aliments Maple Leaf ont surpassé les attentes jeudi en dévoilant un bénéfice de 25,4 millions pour leur plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 17,5 millions de la même période un an plus tôt, tandis que leurs ventes ont progressé de plus de 10 %.