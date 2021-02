Marie-Claude Lortie Chronique

Diversité au sommet des entreprises

Passons à la prochaine étape

La bonne nouvelle, c’est que la réalité commence à sauter au visage même des grandes institutions. Il n’y a pas assez de femmes et de membres de minorités à la tête des grands organismes de notre société, et pas assez de tout ce monde dans les pipelines professionnels qui mènent aux postes de direction des entreprises et des grandes institutions.