Jean-Philippe Décarie Chronique

Novacap et l’insatiable appétit pour les technos

L’intérêt et la demande pour les nouvelles technologies semblent sans fin, et les entreprises québécoises du secteur des technologies, des médias et des télécoms suscitent de plus en plus l’intérêt des investisseurs de partout dans le monde. Une belle façon de le mesurer, c’est par le succès que vient de remporter la firme privée d’investissement Novacap, qui a terminé la souscription d’une somme record de 2,4 milliards pour son nouveau fonds TMT VI, principalement auprès d’investisseurs étrangers.