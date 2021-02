Produits de vedettes en épicerie

Une source de revenus importante en pandémie

Depuis quelques années, des produits associés à des vedettes de la cuisine ont pris place sur les tablettes et dans les réfrigérateurs des épiceries. Et en ces temps de pandémie, le poulet en crapaudine de Ricardo ou encore les pots de sauce tomate de Stefano ont non seulement permis à ces personnalités de diversifier leur portefeuille, mais également d’avoir accès à une importante source de revenus.