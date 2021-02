Jean-Philippe Décarie Chronique

Situation irréelle, transaction inévitable

À sa face même, la situation est tout à fait irréelle. Air Canada, qui vient d’encaisser une perte nette de 4,6 milliards à son plus récent exercice financier, a reçu le feu vert du gouvernement fédéral pour réaliser l’acquisition de Transat, qui a mis un terme à ses activités il y a tout juste deux semaines, et ce, jusqu’au 30 avril prochain. Pourtant, aussi incongrue qu’elle apparaisse, cette transaction reste la seule envisageable et devient donc inévitable.