Point Zero se prépare à ouvrir des boutiques à New York et en Chine

Tandis que bon nombre de détaillants résilient des baux et tentent de sauver les meubles, la marque montréalaise de vêtements Point Zero se prépare plutôt à ouvrir ses propres boutiques à l’étranger. Des négociations sont en cours pour avoir pignon sur rue à New York et même en Chine.