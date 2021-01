De grands investisseurs sont passés en mode vente ces dernières semaines sur des titres québécois comme BRP, Cogeco, Canadien National, Stella-Jones et Dorel.

Richard Dufour

La Presse

Un des plus gros actionnaires de BRP vient de vendre pour quelque 60 millions de dollars d’actions du constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt. Placements Mackenzie a vendu 752 762 actions durant le mois de décembre pour faire reculer sa participation sous le seuil des 15 %.

Le gestionnaire d’actifs a ainsi entamé le mois de janvier avec une participation de 13,8 % dans BRP, selon ce que révèle un document déposé auprès des autorités boursières dans les derniers jours.

L’action de BRP a plus que quadruplé de valeur depuis son creux atteint le printemps passé. La demande est forte pour les produits de BRP depuis le début de la pandémie.

Voici quatre autres opérations d’institutionnels qui retiennent notre attention :

PSP vend du Cogeco

Le plus important actionnaire de Cogeco, derrière Rogers Communications et la famille Audet, vient de vendre pour une vingtaine de millions de dollars d’actions de l’entreprise québécoise de télécommunications. L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) a vendu 240 600 actions de Cogeco durant le mois de décembre. L’opération fait glisser la participation sous les 10 % pour entreprendre l’année, ce qui veut dire que PSP n’est plus tenu de divulguer sa position sur le titre, à moins de la ramener à plus de 10 %.

Bill Gates vend pour 200 millions de dollars du Canadien National

Après avoir vendu pour 20 millions de dollars en actions du Canadien National durant la dernière semaine de décembre, un organisme enregistré au nom de Bill Gates a vendu la semaine dernière pour 200 millions de dollars d’actions du transporteur ferroviaire montréalais. Les transactions ont été effectuées pour la fondation du cofondateur de Microsoft et de sa femme Melinda. L’action du Canadien National est en hausse de près de 50 % depuis son creux du printemps.

Fidelity vend du Dorel

Le plus important actionnaire institutionnel de Dorel vient de vendre pour une vingtaine de millions de dollars d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans les vélos, les sièges pour enfants et les meubles. Le gestionnaire d’actifs Fidelity a vendu 248 570 actions le 18 décembre. Dorel a reporté au 16 février l’assemblée extraordinaire visant à voter sur une offre de fermeture du capital.

Mackenzie vend pour 33 millions de dollars de Stella-Jones

Le plus important actionnaire institutionnel de Stella-Jones vient de vendre pour plus de 33 millions de dollars d’actions du producteur montréalais de poteaux de téléphone et de traverses de chemin de fer. Placements Mackenzie a vendu 762 813 actions en décembre. L’opération a fait reculer la participation de Mackenzie dans Stella-Jones sous la barre des 12 %. Le titre de Stella-Jones a doublé depuis son plancher touché en mars dernier.