(Leamington) Le producteur de cannabis Aphria a affiché jeudi une perte de 120,6 millions pour son plus récent trimestre, mais ses revenus ont grimpé de plus de 30 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La société de Leamington, en Ontario, a réalisé une perte de 42 cents par action pour le trimestre clos le 30 novembre, comparativement à une perte de 7,9 millions, ou 3 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus nets du deuxième trimestre d’Aphria ont totalisé 160,5 millions, alors qu’ils avaient été de 120,6 millions lors de la même période de l’année précédente.

Sur une base ajustée, Aphria a affiché un profit de 3,2 millions, ou 1 cent par action, ce qui se comparait à une perte ajustée de 48,8 millions, ou 19 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à une perte ajustée de 3 cents par action et à des revenus de 154 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Aphria a annoncé le mois dernier s’être entendue pour fusionner avec la britanno-colombienne Tilray, une transaction qui formera la plus grande société canadienne de cannabis au chapitre des revenus.