Jean-Philippe Décarie Chronique

Un électrochoc bien modulé

L’électrochoc souhaité par Québec pour réduire le nombre persistant et inquiétant de nouvelles éclosions de coronavirus a finalement été bien modulé et n’entraînera pas une panne généralisée de l’économie québécoise comme plusieurs le craignaient — notamment nos entreprises manufacturières, qui retenaient leur souffle et qui peuvent recommencer à respirer un peu plus librement.