Le Centre RioCan de Kirkland tel qu’il apparaît aujourd’hui et le secteur qui sera affecté par la reconfiguration de l’endroit.

La propriété de RioCan à Kirkland fera l’objet d’un réaménagement important en prévision de l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) dans l’Ouest-de-l’Île en 2024.

André Dubuc

La Presse

Les deux partenaires ont annoncé officiellement leur entente mardi avant l’ouverture des marchés. « Il s’agit d’un engagement à long terme pour Broccolini qui assurera la conception et la construction du projet, tout en assumant la gestion des espaces bureau et la commercialisation de l’offre résidentielle. Son partenaire RioCan assumera la gestion des espaces de commerce de détail », lit-on dans le communiqué publié par la société montréalaise.

Une gare du train électrique de la Caisse de dépôt desservira directement la vaste propriété appartenant dorénavant à RioCan et au promoteur montréalais Broccolini.

L’objectif est de convertir la propriété commerciale en un ensemble à vocations plurielles, incluant au moins 1000 nouveaux logements, selon les résultats des consultations avec la Ville et les citoyens.

Le site, explique le président du Groupe immobilier Broccolini Roger Plamondon, jouxte un secteur résidentiel de basse densité déjà existant, et l’aménagement tiendra compte de ce voisinage. La densité augmentera en direction de l’autoroute Transcanadienne. « Le futur réaménagement devra tenir compte des commentaires que l’on va recevoir des citoyens tout en tenant compte de la présence d’une station du REM, laquelle favorise la densification du secteur », a-t-il indiqué à La Presse dans un entretien.

On pense que ce projet va devenir un exemple de l’impact de l’arrivée du REM sur le développement immobilier dans la région montréalaise. Le REM va venir changer la donne. Roger Plamondon, président de Groupe immobilier Broccolini

Le projet conjoint entre Broccolini et RioCan prévoit environ 240 000 pieds carrés de bureaux et 135 000 pieds carrés de locaux commerciaux auxquels s’ajoutera la composante résidentielle.

Entreprise immobilière intégrée, Broccolini érige actuellement le nouveau siège social de la Banque Nationale au centre-ville de Montréal. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 40 propriétés, une superficie de plus de 11 millions de pieds carrés.

Consultations à venir

Ce projet en plusieurs phases sera élaboré en étroite collaboration avec la communauté et avec les autorités de la Ville de Kirkland, assurer Broccolini. « Le plan de match est d’avoir un plan d’ensemble accepté pour l’été 2021 », souhaite M. Plamondon. Pour le moment, deux scénarios sont sur la table, soit tout raser et repartir à zéro, soit, après discussions avec la Ville et les citoyens, garder quelques éléments bâtis.

Selon les prévisions actuelles, la station Kirkland du REM sera mise en service dès 2023-2024.