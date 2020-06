Pourquoi les Noirs sont 10 fois plus pauvres que les Blancs aux États-Unis

La mort de George Floyd à la suite de l’intervention d’un policier du Minnesota a suscité l’indignation au sujet du racisme vécu par les Noirs américains. Une indignation qui n’est pas étrangère non plus aux inégalités économiques persistantes : les Noirs américains sont 10 fois moins riches que les Blancs et ont 2,6 fois plus de risques de vivre sous le seuil de la pauvreté. D’où viennent ces inégalités ? Et comment les atténuer ?