En poste depuis 11 ans, Yves-Thomas Dorval quitte la présidence et direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), mais devient le président exécutif de son conseil d’administration.

Isabelle Massé

La Presse

Le nom du nouveau président et chef de la direction, qui entrera en fonction le 29 juin, « sera rendu public sous peu ». Conséquemment, Marc-André Roy et Stéphane Leduc termineront leurs mandats, respectivement à la présidence et à la vice-présidence du conseil d’administration.

« L’adoption par le gouvernement du Québec en 2018 d’une vaste stratégie nationale sur la main-d’œuvre, dont (Yves-Thomas Dorval) a été l’instigateur, figure comme l’une de ses plus belles réalisations grâce à l’appui des groupes patronaux, syndicaux, communautaires, ainsi que de l’éducation et des ministères et organismes concernés, lit-on dans un communiqué. En même temps, Yves-Thomas Dorval a participé de manière particulière aux changements et aux actions des divers organismes partenariaux au sein desquels il représentait le CPQ : CNESST, IRSST, CCTM, CPMT. »

Avant de devenir PDG du CPQ, Yves-Thomas Dorval a œuvré chez British American Tobacco, à Londres, Imperial Tobacco Canada, Edelman relations publiques mondiales Canada, Glaxo Wellcome ainsi qu’au gouvernement du Québec.