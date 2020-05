Alors que Maxi veut faire de la place aux produits locaux, sa publicité humoristique destinée à en faire la promotion a choqué l’organisme communautaire ANEB Québec (Anorexie et boulimie Québec) et plusieurs internautes. Maxi a donc décidé de retirer la publicité dans laquelle l’humoriste Martin Matte revêt un costume qui lui donne une silhouette en surpoids.

Isabelle Dubé

La Presse

« Depuis le confinement, je me suis donné comme défi de goûter tous les produits d’ici en vente chez Maxi. Y’en a beaucoup. Des milliers. Je suis rendu à 2709 ! » lance Martin Matte à la caméra avant de conseiller aux téléspectateurs de manger une tomate Savoura dans de la crème glacée Coaticook.

Si le fond du message est louable, soit encourager les Québécois à manger des produits d’ici, le lien avec l’obésité a rapidement été dénoncé par ANEB Québec.

Jugeant la publicité susceptible d’entretenir la grossophobies, l’organisme qui vient en aide aux gens souffrant de troubles alimentaires a encouragé les internautes à se joindre à lui pour la dénoncer. L’organisme explique sur sa page Facebook que le contexte actuel de confinement porte déjà une atteinte majeure à la santé mentale des gens et que cette publicité pourrait avoir un impact sur la détresse psychologique, la honte et la culpabilité en raison des messages qui y sont véhiculés.

Après avoir retiré la publicité offensante jeudi, Maxi s’est excusé sur sa page Facebook.

« D’abord, nous tenons à nous excuser une fois de plus pour notre dernière publicité. Nous n’avions pas l’intention de blesser qui que ce soit. Maintenant, nous aimerions rappeler que les insultes et les commentaires déplacés ne sont pas tolérés sur notre page. Nous vous invitons à exprimer vos opinions et vos sentiments de manière respectueuse. »